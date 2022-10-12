Нижний Новгород, 12 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Нижний Новгород занимает 131-е место среди 248 крупных городов мира в рейтинге качества жизни, составленном аналитиками исследовательского сервиса Numbeo.

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

По комфортабельности условий проживания столица Приволжья оказалась на одном уровне с Сан-Франциско, Барселоной, Дублином и южноафриканским Дурбаном.

При этом авторы рейтинга признали Нижний Новгород мегаполисом с самым высоким индексом качества жизни в России.

Лидерами рейтинга названы стали столица Австралии Канберра, голландская Гаага и австралийская Аделаида. Также в топ-10 смогли попасть Тронхейм, Эйндховен, Квебек, Роли, Брисбен, Перт и Сан-Антонио.

А наименее комфортными оказались столица Филиппин Манила, нигерийский Лагос, столица Бангладеш Дакка, столица Ирана Тегеран, а также крупнейший город Шри-Ланки Коломбо.