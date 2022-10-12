Милан, Италия, 12 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Власти Милана сократят время освещения улиц на один час, сообщил журналистам 12 октября мэр города Джузеппе Сала.

Steffen Schmitz Милан

Сокращение коснётся утреннего времени, добавил он.

Также Сала подтвердил намерение отправлять часть сотрудников муниципальных учреждений на удаленную работу каждую пятницу для экономии электричества и отопления в офисах.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.