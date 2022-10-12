Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Этой зимой американцам придется платить за отопление своих домов на 28% больше, чем в прошлом году. Рост цен связан с подорожанием топлива и более холодной погодой, сообщает 12 октября Reuters со ссылкой на прогноз управления энергетической информации США (EIA).

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Почти половина американских домохозяйств пользуется природным газом для отопления. Этой зимой средние расходы на отопление вырастут до $931, что на 28% больше, чем в прошлом году, сообщило EIA.

Напомним, что в прошлом году американцы в среднем платили за отопление зимой $724. Однако цены на газ в США на бирже Henry Hub в этом году выросли примерно на 75%.

Отметим, что около 40% домов в Штатах также полагаются на электроэнергию в качестве основного источника отопления. Этот источник тепла дороже газа. Согласно прогнозам, этой зимой цена за электроэнергию для одного дома составит $1 359, но это лишь на 10% больше, чем в прошлом году.