Вашингтон, 12 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Этой зимой американцам придется платить за отопление своих домов на 28% больше, чем в прошлом году. Рост цен связан с подорожанием топлива и более холодной погодой, сообщает 12 октября Reuters со ссылкой на прогноз управления энергетической информации США (EIA).

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Почти половина американских домохозяйств пользуется природным газом для отопления. Этой зимой средние расходы на отопление вырастут до $931, что на 28% больше, чем в прошлом году, сообщило EIA.

Напомним, что в прошлом году американцы в среднем платили за отопление зимой $724. Однако цены на газ в США на бирже Henry Hub в этом году выросли примерно на 75%.

Отметим, что около 40% домов в Штатах также полагаются на электроэнергию в качестве основного источника отопления. Этот источник тепла дороже газа. Согласно прогнозам, этой зимой цена за электроэнергию для одного дома составит $1 359, но это лишь на 10% больше, чем в прошлом году.