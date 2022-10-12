Москва, , 21:24 — REGNUM В РЖД планируют провести реконструкцию московских вокзалов в 2025–2030 годах. Об этом сообщил замгендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони в эфире «РЖД ТВ», передает корреспондент ИА REGNUM.

Ленинградский вокзал Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Тони, столичные вокзалы сохранят внешний вид, однако внутри будут созданы современные условия. Он также добавил, что в век цифровой информатизации пассажиры хотят получать качественную услугу, поэтому задача РЖД — подстроиться под них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 800 млн поездок совершено пассажирами МЦК с сентября 2016 года. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также отметили, что в среднем за сутки на МЦК совершается около 550 тыс. поездок.

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