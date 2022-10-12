Лондон, 12 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. 12 октября «Тоттенхэм» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

enviro warrior Гарри Кейн

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эмерсон, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Райан Сессеньон, Клеман Лангле, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хын Мин, Родриго Бентанкур, Ришарлисон, Харри Кейн.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Кристиян Якич, Макото Хасебе, Кристофер Ленц, Тута, Джибриль Соу, Даити Камада, Себастьян Роде, Йеспер Линдстрем, Рэндал Коло.

В текущем сезоне 29-летний таранный форвард «шпор» и сборной Англии по футболу Харри Кейн принял участие в девяти турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.