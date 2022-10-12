Москва, , 21:09 — REGNUM В Москве начались съёмки криминального драматического сериала с рабочим названием «Гнать», в котором снимутся Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Фёдор Федотов. Об этом 12 октября сообщает портал TV Mag.

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Сюжет шоу расскажет о том, как молодой автоугонщик по прозвищу Цыган, проживающий в небольшом городе с градообразующим заводом, решает угонять машины тех людей, которые, по мнению мужчины, формируют нечестную систему работы предприятия. В действительности молодой человек хочет отомстить за смерть отца, но он не знает, кто именно является виновником произошедшей трагедии. Однажды Цыган встречает бывшего директора завода, который, как считается, и является в городе фигурой номер 1.

Для справки: премьера шоу состоится в 2023 году. Реализацией проекта занимается Good Story Media, в качестве генерального продюсера сериала выступает сооснователь компании Антон Щукин. Сценарий к шоу написал Георгий Меньшиков («Через поле», «На трубах», «Сложноподчинённое»).

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