Нижний Новгород, 12 октября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Нижегородским школам, колледжам и вузам областное министерство образование рекомендовало отказаться от использования зарубежных сервисов Viber, WhatsApp, Twitter, Skype и других из соображений безопасности. Рекомендация касается только учреждений, на учащихся и студентов она не распространяется.

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«Основанием для направления письма стали рекомендации, принятые координационным советом по защите информации при полномочном представителе президента РФ в ПФО, по исключению использования на рабочих местах иностранных интернет-сервисов в связи с возрастающими угрозами информационной безопасности», — пояснили в министерстве РИА Новости. Соответствующее письмо было разослано руководителям управлений образования муниципалитетов региона 11 октября.

Уточняется, что письмо носит рекомендательный характер, никаких сроков в нём не содержится.

«Исключить использование иностранных интернет-сервисов рекомендовано только сотрудникам образовательных организаций в рамках исполнения ими своей рабочей деятельности, с целью исключить возможность утечки конфиденциальной информации», — подчеркнули в министерстве образования Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, мессенджер WhatsApp перестанет работать до конца октября на некоторых гаджетах с устаревшей операционной системой. Так, мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11, для них придется обновиться минимум до iOS 12. Полностью недоступен станет популярный мессенджер для владельцев iPhone 5 и iPhone 5C, так как для этих моделей не существует актуальных апдейтов.

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