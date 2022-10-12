Глазго, Великобритания, 12 октября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. 12 октября в Глазго (Великобритания) на стадионе «Айброкс Стэдиум» футбольный клуб «Рейнджерс» в матче четвертого тура группы A Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты главного судьи — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Стартовые составы команд:

«Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Коннор Голдсон, Бен Дэвис, Борна Баришич, Джон Лундстрам, Райан Джек, Райан Кент, Скотт Арфилд, Фэшн Сакала, Антонио-Мирко Колак.

Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Харви Эллиотт, Роберто Фирмино, Фабио Карвалью, Дарвин Нуньес.

Главный тренер: Юрген Клопп.