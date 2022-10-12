Генуя, Италия, , 21:06 — REGNUM Работники генуэзской компании Ansaldo Energia 12 октября перекрыли движение на городской кольцевой автодороге, передают местные СМИ.

Площадь Феррари. Генуя chensiyuan

Таким образом они протестуют против планов работодателя сократить часть сотрудников для минимизации убытков (в сложном экономическом положении предприятие находится уже третий месяц).

Представители профсоюза потребовали четких гарантий от работодателя и местных властей — ранее работники таких гарантий, по их словам, получить не смогли.