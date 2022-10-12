Вашингтон, , 21:07 — REGNUM В следующем году киевский режим будет ежемесячно нуждаться в $3-4 миллиардах внешней финансовой помощи, чтобы поддерживать свою экономику в условиях затянувшегося конфликта, сообщает 12 октября Reuters со ссылкой на главу международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.

Кристалина Георгиева EU2016 NL

Глава МВФ рассказала, что международные партнеры киевского режима в 2022 году обязались выделить Киеву $35 миллиардов в виде грантов и займов, что достаточно для закрытия дефицита финансирования в этом году, однако в 2023 году финансовые потребности режима останутся «очень большими».

Комментируя терракт на Крымском мосту и удары России по объектам на территории б. УССР, Георгиева указала, что хотя киевский режим и добился прогресса в стабилизации экономики, риски остаются «чрезвычайно высокими» и высокий уровень внешней помощи по-прежнему будет необходим для покрытия текущих бюджетных расходов и первоначального ремонта инфраструктуры.

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