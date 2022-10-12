Рим, 12 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Итальянская экологическая ассоциации Legambiente предлагает снизить максимальную скорость на автострадах до 100 км/ч, передают национальные СМИ 12 октября.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Печь

Экологи отмечают, что это заметно снизит объем выбросов в атмосферу. Запрет предлагается ввести на зимние месяцы (с ноября по март).

Также в Legambiente выступили с инициативой ограничить для фермеров возможность использовать в качестве отопления «биомассу» (в печах и каминах) — экологи полагают, что из-за роста цен на энергию этим видом отопления будут пользоваться особенно активно, и отмечают, что прежние исследование уже показывали «вредность» этого способа для окружающей среды.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.