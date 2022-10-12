Вашингтон, 12 октября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. После ряда неудач американское космическое агентство НАСА перенесло на 14 ноября дату испытательного полета сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне, сообщает 12 октября UPI.

ESA/Hubble NASA

Агентство нашло для полета 69-минутное окно запуска, которое откроется вскоре после полудня по восточному времени 14 ноября.

Напомним, что в конце сентября из-за приближающегося урагана «Йэн» НАСА было вынуждено отменить запуск и переместить ракету стоимостью $4,1 миллиарда со стартовой площадки обратно в ангар в космическом центре имени Кеннеди.

Ураган привел к разрушительным последствиям в штате Флорида, однако инфраструктура НАСА в основном осталась в сохранности.