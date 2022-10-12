Киев, , 20:48 — REGNUM Киеву НАТО передаст современные западные системы противовоздушной обороны, которые «закроют всё небо» над территорией б. УССР, написал 12 октября официальный представитель бандеровского режима Андрей Ермак в социальной сети.

Воздух Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя переговоры Киева с НАТО, которые прошли в Брюсселе, Ермак заявил, что удалось договориться о ПВО: «Усиленные системы ПВО — это то, что нам нужно. Мы в постоянном диалоге с нашими союзниками».

Стоит отметить, что ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ и электростанциям, обесточивших ряд населённых пунктов территории б. УССР, в том числе Киев и Львов.

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