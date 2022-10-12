Москва, 12 октября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Законопроект о единой системе обработки биометрии внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Горелкин, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных для осуществления идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе, государственных, информационных систем.

Идентификация должна проводиться с помощью госсистемы, а аутентификация может быть осуществлена с применением иных информационных систем, прошедших аккредитацию.

Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов.

Предусматривается переходный период до 1 января 2027 г., в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии.

С 1 января 2027 г. должен произойти переход на «векторную модель».

Предусмотрено расширение способов саморегистрации физических лиц в единой биометрической системе. Подписание согласий на сбор и обработку биометрических данных будет возможно с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) — «Госуслуги».

Физические лица вправе с использованием мобильного приложения единой биометрической системы размещать свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе с применением пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль, следует из текста законопроекта.

Состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, в том числе в ее региональных сегментах, включая вид биометрических персональных данных, информацию о способе размещения, включая информацию о государственных органах и организациях, разместивших такие сведения, определяется правительством России по согласованию с ФСБ.

Реализация норм не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета, следует из сопроводительных документов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных. Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.

За первое полугодие 2022 года предполагалось обеспечить передачу в ГИС «ЕБС» данных, ранее собранных коммерческими банками.

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