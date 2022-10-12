Рим, 12 октября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Власти ЕС надеются, что новое правительство Италии сохранит по киевскому вопросу линию правительства Марио Драги, заявил 12 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Gov.ge Жозеп Боррель

При этом он призвал не считать этот его ответ на вопрос попыткой вмешательства во внутреннюю политику Италии: «внешняя политика ЕС зависит от нашего единства», пояснил Боррель.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий оружия, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Также итальянские базы НАТО используются для транзита вооружений с конечным пунктом в Киеве. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.