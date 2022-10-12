12 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента США, что он готов начать с Путиным диалог только по одному единственному вопросу.

Артур Савин, , 22:11 — REGNUM Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что он не видит смысла сейчас проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, но есть одна тема, которую он готов обсуждать — судьбу осуждённой в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден в очередной раз указал на то, что считает действия российского президента жёсткими, выливающимися в военные преступления. В связи с этим, заявил американский лидер, он не видит смысла встречаться с президентом России, но тут же осёкся, поскольку одна причина для разговора у него всё-таки имеется.

Глава Белого дома ставит вопрос таким образом: если президент РФ сам к нему подойдёт, к примеру, на саммите G20, и предложит поговорить об осуждённой в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер, попавшей в тюрьму из-за контрабанды наркотиков, то уж, так и быть, Байден позволит себе вступить с Путиным в диалог. Тем не менее американский лидер не видит возможным такое стечение обстоятельств.

Бриттни Грайнер УГМК

«Какой ему Путин? Байдену давно уже пора встретится с королевой Англии Елизаветой II. Сначала к ней, а потом, может быть, и расхочется уже», — считает Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что поведение Байдена выдаёт в нём безумного старика, который не понимает, что на самом деле происходит.

«Байден уже призраков видит. Какие ему встречи с Путиным?!» — удивляется Юрий И.

Некоторые комментаторы отмечают, что в случае, если Байден заведёт диалог с Путиным, то все тут же поймут, насколько американский президент жалкий политик.

«А зачем ему с Путиным встречаться? Нам нечего ему предложить», — поделился своим мнением Станислав Ю.

«Помощников и суфлеров рядом не будет, о чём он будет с Путиным разговаривать? Он понимает, что в этом случае обделается по полной?» — интересуется Александр С.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что рейтинг Байдена в США стремится к нулю, а значит, ему срочно нужны внешнеполитические победы, в частности над Россией. Для этого он и пытается спровоцировать Путина на общение.

«У Байдена выборы на носу. И, судя по всему, проигрышные», — напомнила Анна С.

«Просто Байден не может сказать прямо, что он очень хочет встречи с Путиным, чтобы хоть какой-то компромисс найти, иначе экономика США улетит в тартарары. Потому и прикрывается баскетболисткой, на которую ему абсолютно наплевать», — уверен Максим Г.

«Зато Путин не видит смысла во встрече с Байденом. Америка уже не гегемон, а значит, мало что решает в этом мире», — указывает Лилия Ф.

«Любой адекватный здравомыслящий человек не видит смысла в общении с Байденом», — пишет Виталий Е.

Нашлись и те, кто уверены, что диалог Путина с Байденом может сыграть на руку России, поскольку удастся вытянуть из лап американских правоохранителей наших людей.

«Если речь идёт об обмене заключённых между Россией и США, то лучше, я считаю, такую встречу провести. Кто знает, может, сможем ещё наших людей оттуда вызволить», — надеется Денис П.

Напомним, 12 октября президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил в интервью CNN о том, что не видит смысла сейчас проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, но есть одна тема, которую он готов обсуждать — судьбу осуждённой в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.