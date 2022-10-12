Лос-Анджелес, США, 12 октября 2022, 20:37 — REGNUM Марго Робби объяснила, почему она решила сняться обнажённой в известной сцене фильма «Волк с Уолл-стрит», несмотря на то, что режиссёр предложил «смягчить» этот момент съёмок. Об этом 12 октября сообщает портал Daily Mail.
Во время очередного интервью актриса подчеркнула, что ей по-прежнему кажется «отвратительным», когда люди обнажаются «в реальной жизни». Однако Робби отметила, что практика, в рамках которой при создании обнажённых сцен актрисы не снимают лифчики или члены съёмочной группы их прикрывают простынёй, раздражает её не меньше.
«Весь смысл Наоми (Наоми Лапалья — один из персонажей фильма — ИА REGNUM) в том, что ее тело — ее единственная форма валюты в этом мире», — пояснила Робби.
Напомним, «Волка с Уолл-стрит» снял режиссёр Мартин Скорсезе, картина вышла на большие экраны в декабре 2013 года. Впоследствии Марго Робби отказалась сниматься в Playboy, несмотря на то, что с соответствующим предложением к ней обратился сам создатель журнала Хью Хефнер, увидевший актрису в этом фильме. «Моя семья и так через многое прошла», — сказала тогда Робби.
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