Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Марго Робби объяснила, почему она решила сняться обнажённой в известной сцене фильма «Волк с Уолл-стрит», несмотря на то, что режиссёр предложил «смягчить» этот момент съёмок. Об этом 12 октября сообщает портал Daily Mail.

(сс) Eva Rinaldi Марго Робби

Во время очередного интервью актриса подчеркнула, что ей по-прежнему кажется «отвратительным», когда люди обнажаются «в реальной жизни». Однако Робби отметила, что практика, в рамках которой при создании обнажённых сцен актрисы не снимают лифчики или члены съёмочной группы их прикрывают простынёй, раздражает её не меньше.

«Весь смысл Наоми (Наоми Лапалья — один из персонажей фильма — ИА REGNUM) в том, что ее тело — ее единственная форма валюты в этом мире», — пояснила Робби.

Напомним, «Волка с Уолл-стрит» снял режиссёр Мартин Скорсезе, картина вышла на большие экраны в декабре 2013 года. Впоследствии Марго Робби отказалась сниматься в Playboy, несмотря на то, что с соответствующим предложением к ней обратился сам создатель журнала Хью Хефнер, увидевший актрису в этом фильме. «Моя семья и так через многое прошла», — сказала тогда Робби.