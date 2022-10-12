Л’Акуила, Италия, , 20:35 — REGNUM Часть вины за последствия землетрясения в итальянской Л’Акуиле в 2009 году лежит на самих жертвах, сказано в определении городского суда, передает Il Messaggero 12 октября.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть жителей города проигнорировала предупреждения, которые последовали за двумя первыми толчками (самым сильным оказался третий).

Родственники жертв выразили возмущение и пообещали оспорить данное решение суда.

В результате землетрясения магнитудой 6,3 в апреле 2009 года в Л’Акуиле погибли 309 человек, более 1200 пострадали.