Л’Акуила, Италия, 12 октября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Часть вины за последствия землетрясения в итальянской Л’Акуиле в 2009 году лежит на самих жертвах, сказано в определении городского суда, передает Il Messaggero 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Часть жителей города проигнорировала предупреждения, которые последовали за двумя первыми толчками (самым сильным оказался третий).

Родственники жертв выразили возмущение и пообещали оспорить данное решение суда.

В результате землетрясения магнитудой 6,3 в апреле 2009 года в Л’Акуиле погибли 309 человек, более 1200 пострадали.