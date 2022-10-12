Сыктывкар, 12 октября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Коми возбуждено уголовное по фактам ложных сообщений о минировании более 20 школ и госучреждений. Анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах были распространены накануне, 11 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«Вчера поступило более 20 сообщений о минировании образовательных организаций, а также Эжвинского городского суда. По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Никаких опасных предметов не обнаружено», — сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня учеников и сотрудников двух школ Уфы эвакуировали из-за сообщений о минировании.