Москва, 12 октября 2022, 20:32 — REGNUM Семьи заблокированных в порту Измаила (Одесская область, территория б. УССР) 65 российских моряков обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью, сообщает 12 октября RT.
Отметив, что моряков киевский режим удерживает на своей территории уже восемь месяцев, авторы обращения заявили:
Напомним, в порту Измаила оказались заблокированными на момент начала спецоперации ВС РФ несколько десятков гражданских моряков из России. В августе один из моряков скончался. Из этих людей в обмен попали только 22 человека.
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