Москва, , 20:32 — REGNUM Семьи заблокированных в порту Измаила (Одесская область, территория б. УССР) 65 российских моряков обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью, сообщает 12 октября RT.

Взгляд моряка Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметив, что моряков киевский режим удерживает на своей территории уже восемь месяцев, авторы обращения заявили:

«Среди них девять больных человек, которых надо в срочном порядке вызволять, двоим из них нужна операция, чтобы спасти их жизни!»

Напомним, в порту Измаила оказались заблокированными на момент начала спецоперации ВС РФ несколько десятков гражданских моряков из России. В августе один из моряков скончался. Из этих людей в обмен попали только 22 человека.

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