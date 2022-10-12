Москва, 12 октября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Семьи заблокированных в порту Измаила (Одесская область, территория б. УССР) 65 российских моряков обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью, сообщает 12 октября RT.

Дарья Драй ИА REGNUM Взгляд моряка

Отметив, что моряков киевский режим удерживает на своей территории уже восемь месяцев, авторы обращения заявили:

«Среди них девять больных человек, которых надо в срочном порядке вызволять, двоим из них нужна операция, чтобы спасти их жизни!»

Напомним, в порту Измаила оказались заблокированными на момент начала спецоперации ВС РФ несколько десятков гражданских моряков из России. В августе один из моряков скончался. Из этих людей в обмен попали только 22 человека.