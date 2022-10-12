Москва, 12 октября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Московская канатная дорога будет закрыта для перевозки пассажиров с 17 по 25 октября в связи с плановым полугодовым техосмотром. Информацию об этом разметили на сайте канатной дороги.

Канатная дорога

Проверка и наладка всех рабочих систем воздушной трассы проводится ежегодно и занимает от недели до 10 дней. Все действия будут производиться в соответствии с техническими требованиями и Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров.

Напомним, московская канатная дорога была построена в 1953 году на территории исторических местностей «Воробьёвы горы» и «Лужники». Пропускная способность канатной дороги составляет 1600 человек в час.