Рим, , 20:26 — REGNUM Руководители правых партий Италии достигли окончательной договоренности о кандидатурах спикеров сената и нижней палаты парламента, передают национальные СМИ 12 октября.

Зал заседаний итальянского сената Fratello.Gracco

Первое заседание обеих палат парламента и выборы предселателей пройудт 13 октября. Предполагается, что пост спикера сената займет Иньяцио Ла Русса («Братья Италии»), спикера ниджней палаты парламенрта — Риккардо Молинари («Лига»).

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.