Рим, 12 октября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Рейтинг правоконсервативной партии «Братья Италии» вырос до 26,6% (на выборах 25 сентября — 26%), таковы опубликованные 12 октября итоги опроса Termometro Politico.

Vox España Джорджа Мелони

Леволибералы из Демократической партии могли бы рассчитывать на 18,7% голосов, популисты из «Движения 5 звезд» — 16,5%, правые партии Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони — 8,6% и 7,9% соответственно.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.