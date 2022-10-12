Лондон, , 20:15 — REGNUM Британский художник Дэмьен Херст сожжёт первую тысячу своих произведений в рамках заключительного этапа NFT-проекта «The Currency» («Валюта»). Об этом 12 октября сообщает газета The Art Newspaper.

Огонь Letiha

В своей галерее, расположенной на лондонской улице Ньюпорт-стрит, Херст установил шесть художественных каминов. Художник, одетый в серебристые штаны и перчатки аналогичного цвета, сжёг в них свою первую работу Totally Gonna Sell You, бросив при этом фразу: «Какой странный день».

Для справки: проект «Валюта» Херст запустил в июле 2021 года, в его рамках художник создал 10 тыс. картин с разнообразными «точками», каждая из которых получила название, подпись, уникальный номер и NFT-токен. Все произведения оценены в $2 тыс.

Художник продавал картины со следующим условием: покупатели могут либо получить реальную картину, либо её виртуальную копию, но в этом случае оригинал будет уничтожен. В июле 2022-го Херст завершил торги, 5149 покупателей захотели получить физические копии произведений, а 4851 человек выбрал NFT-вариант.