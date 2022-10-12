Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Россия фундаментально опасна для США и для Европы, говорится в тексте стратегии нацбезопасности США, новую редакцию которой обнародовали 12 октября.

Россия угрожает существованию США Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе Китай и Россия названы странами — источниками проблем для Вашингтона.

И если с Китаем США намерены бороться с помощью «сохранения [своего] прочного конкурентного преимущества», то Россию, которая «всё ещё фундаментально опасна», Штаты будут во всём ограничивать, не отказываясь при этом от выгодных моментов во взаимодействии.

Например, «поведение России в Арктике несёт в себе риски непреднамеренного конфликта», говорится в документе, поэтому Штаты будут «укреплять партнёрство с союзниками в регионе».

Упоминается и риск развязывания ядерной войны, так что США намерены модернизировать своё ядерное оружие и укреплять свои обязательства перед союзникам.

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