Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Правительство США представило новую стратегию национальной безопасности, направленную на сдерживание Китая и укрепление сотрудничества с союзниками, сообщает 12 октября Reuters.

Джо Байден The White House

Отмечается, что 48-страничный документ не привнес серьезных изменений в мышление и внешнюю политику Белого дома. Вместо этого в документе подчеркивается, что «США должны оставаться лидером в вопросе преодоления глобальных угроз, таких как изменение климата и рост авторитарных режимов».

При этом даже несмотря на киевский конфликт, США считают, что Китай остается наиболее серьезным вызовом глобальному порядку. В докладе отмечается, что Штатам необходимо выиграть гонку экономики и вооружений с этой сверхдержавой, если они надеются сохранить свое влияние во всем мире.

«Китайская Народная Республика намеревается и все чаще укрепляется в способности изменить международный порядок в пользу такого, который склонит глобальное игровое поле в ее пользу», — заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в предварительном обзоре стратегии.

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