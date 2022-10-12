Тбилиси, 13 октября, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Студенты Тбилисского государственного университета вышли на акцию протеста, сообщает 12 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Nathan Keirn Протест

Главное требование протестующих — изменение правил выборов ректора вуза. Студенты утверждают, что учёный совет университета, который должен избрать нового ректора, выполняет политические заказы. Поэтому протестующие требуют вообще распустить учёный совет.

Кроме того, студенты крайне недовольны жилищными условиями. Молодые люди хотят, чтобы университет выплачивал субсидии для съёма жилья иногородними студентами, а также требуют постройки нового комфортабельного общежития.

Напомним, что ректор Тбилисского университета Георгий Шарвашидзе 7 октября подал в отставку.