Москва, 12 октября 2022, 19:55 — REGNUM Партия «Единая Россия» примет участие в интеграции социального законодательства новых субъектов РФ. Вопросы социального обеспечения жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей являются основной темой обращений в юридические центры партии в новых регионах.

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ИА REGNUM

Для интеграции социального законодательства новых регионов России уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий. Также будет определен переходный период, на протяжении которого действующие в регионах выплаты будут продолжаться, отметила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова на ВКС с профильными ведомствами новых субъектов РФ в Луганске, который прошёл по инициативе партии в Луганске.

«Сегодня можно сделать вывод о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди чаще всего — это оформление документов. Юридические центры «Единой России» на территориях подтверждают это. Мы понимаем, что вопросов по оформлению документов, созданию соответствующей нормативной базы будет много. Но помощь людям и семьям нужно оказывать уже сейчас. В некоторых гуманитарных центрах «Единой России» люди буквально вручную переписывают тех, кто приходит за помощью, и формируют базу для получения льгот и пособий», — сообщила Анна Кузнецова.

По ее словам, помочь в решении задачи информирования о мерах социальной поддержки могут семейные многофункциональные центры, создание которых закреплено в народной программе «Единой России».

«Такие системы должны быть обязательны параллельно с мерами законодательного характера. Это позволит, маршрутизировать каждый случай», — сказала Анна Кузнецова.

Особого внимания, по словам Анны Кузнецовой, требует тема социального обеспечения детей с инвалидностью.

«Мы готовы подключаться с общественными приемными партии, чтобы в оперативном порядке можно было предоставлять средства реабилитации. Кому-то специальные слуховые аппараты, кому-то еще что-то нужно. В переходное время возьмем ответственность на себя по сбору данных (об этих детях — прим.) в рамках гуманитарной миссии «Единой России», — отметила она.

Отдельно, по ее словам, будет проработан вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и работы сурдопедагогов и коррекционных педагогов в новых субъектах.

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в свою очередь подчеркнул, что уже идет работа над приведением в соответствие профильного законодательства, решением вопросов лицензирования медицинской деятельности, кадрового обеспечения.

«Вопросы информатизации, перехода на ОМС, финансирования мы сейчас прорабатываем в нашем проекте федерального закона. В 2014 году аналогичный трек с Республикой Крым мы уже проходили. Наша задача — повышать уровень доступности и качества медицины и плавная интеграция с нашей нормативной базе», — сказал замминистра.

По словам депутата Госдумы, от «Единой России» Виктора Водолацкого, в ЛНР интеграция законодательства проходит в рамках совместной работы депутатов нижней палаты парламента, Народного совета и профильных министерств, и ведомств Республики.

Еще одно направление — пенсионное законодательство. Главной особенностью его интеграции станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования будут работать на территориях новых областей и республик с 1 января 2023 года.

«Будет действовать специальный подход к реализации права на выплаты и поддержку. И в рамках этого специального подхода, который позволяет в упрощённом порядке получать эту помощь с учетом трудностей и особенностей территорий, люди смогут в полном объеме получать все меры поддержки», — заключила Анна Кузнецова.