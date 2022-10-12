Москва, 12 октября 2022, 19:55 — REGNUM Партия «Единая Россия» примет участие в интеграции социального законодательства новых субъектов РФ. Вопросы социального обеспечения жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей являются основной темой обращений в юридические центры партии в новых регионах.
Для интеграции социального законодательства новых регионов России уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий. Также будет определен переходный период, на протяжении которого действующие в регионах выплаты будут продолжаться, отметила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова на ВКС с профильными ведомствами новых субъектов РФ в Луганске, который прошёл по инициативе партии в Луганске.
По ее словам, помочь в решении задачи информирования о мерах социальной поддержки могут семейные многофункциональные центры, создание которых закреплено в народной программе «Единой России».
Особого внимания, по словам Анны Кузнецовой, требует тема социального обеспечения детей с инвалидностью.
Отдельно, по ее словам, будет проработан вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и работы сурдопедагогов и коррекционных педагогов в новых субъектах.
Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в свою очередь подчеркнул, что уже идет работа над приведением в соответствие профильного законодательства, решением вопросов лицензирования медицинской деятельности, кадрового обеспечения.
По словам депутата Госдумы, от «Единой России» Виктора Водолацкого, в ЛНР интеграция законодательства проходит в рамках совместной работы депутатов нижней палаты парламента, Народного совета и профильных министерств, и ведомств Республики.
Еще одно направление — пенсионное законодательство. Главной особенностью его интеграции станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования будут работать на территориях новых областей и республик с 1 января 2023 года.