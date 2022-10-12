Херсон, , 19:53 — REGNUM Мобилизованных военнослужащих из Саратовской области едва не отправили на передовую без оружия и бронежилетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября сообщили сами военнослужащие.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Изначально призванных в рамках частичной мобилизации после обучения в Саратовской области должны были доставить в один из населенных пунктов в Крыму. Вместо этого эшелон с личным составом без бронежилетов, касок, средств связи проследовал дальше и утром 12 октября прибыл в Херсонскую область. Там местное командование предприняло попытку отправить безоружных и неукомплектованных средствами индивидуальной защиты военнослужащих в лесополосу.

Благодаря усилиям командования воинской части, которое отказалась подвергать опасности личный состав и связалось с вышестоящим военным руководством, подобного развития событий удалось избежать. Эшелон с мобилизованными вернули в Крым.

Мобилизованные военнослужащие просят вышестоящее руководство Минобороны РФ обратить внимание на произошедшее, чтобы такое не повторялось впредь.