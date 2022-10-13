Минск, , 00:40 — REGNUM Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости присутствия миссии наблюдателей на границе двух государств. Если контингент миссии будет состоять из иностранных войск, то это неприемлемо для белорусской стороны. Об этом сообщает издание «Советская Белоруссия».

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

«Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать», — заявил Вольфович.

При этом он добавил, что если этот контингент будет состоять из иностранных войск, то «это и вовсе абсолютно неприемлемо».

Также Вольфович заявил, что киевские пограничники и другие силовые структуры на сопредельной территории «перекопали все дороги и разрушили все мосты, оборудовав их минно-взрывными заграждениями, защищаясь непонятно от кого и для чего».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский после обвинений президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что киевский режим готовится к нападению на Белоруссию, предложил разместить миссию международных наблюдателей на границе во избежание провокаций.