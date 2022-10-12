Минск, 13 октября, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости присутствия миссии наблюдателей на границе двух государств. Если контингент миссии будет состоять из иностранных войск, то это неприемлемо для белорусской стороны. Об этом сообщает издание «Советская Белоруссия».

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать», — заявил Вольфович.

При этом он добавил, что если этот контингент будет состоять из иностранных войск, то «это и вовсе абсолютно неприемлемо».

Также Вольфович заявил, что киевские пограничники и другие силовые структуры на сопредельной территории «перекопали все дороги и разрушили все мосты, оборудовав их минно-взрывными заграждениями, защищаясь непонятно от кого и для чего».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский после обвинений президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что киевский режим готовится к нападению на Белоруссию, предложил разместить миссию международных наблюдателей на границе во избежание провокаций.