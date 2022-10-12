Москва, , 19:48 — REGNUM В 2022/2023 учебном году проходит шестой сезон олимпиады «Я — профессионал». 29 сентября стартовала регистрация на состязание. По случаю старта сезона заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Яцеленко обратился к участникам олимпиады с приветственным словом. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Суденты Алексей Колчин, ИА REGNUM

«От имени Минцифры России приветствую участников и организаторов Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Это одно из крупнейших студенческих событий, которое поддерживает талантливых молодых людей и создает возможности для их самореализации и профессионального развития», — обратился к студентам Николай Яцеленко.

Регистрация на олимпиаду стартовала 29 сентября и продлится до 14 ноября. Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады «Я — профессионал».

Принять участие в состязании могут все студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов без возрастных ограничений. За 13 дней количество регистраций на олимпиаду достигло более чем 130 тысяч.

Олимпиада пройдет по 73 направлениям: естественно-научные, медицинские, инженерные, компьютерные, аграрные, гуманитарные и социально-экономические. Принять участие можно в неограниченном количестве направлений. Состязания, которые организуют 33 ведущих вуза страны и более 500 российских компаний, позволяют мотивированным студентам продемонстрировать свои профессиональные компетенции.

Заместитель главы Министерства цифрового развития России также напомнил, что среди десятков направлений, в которых можно принять участие, на олимпиаде есть и связанные с ИТ: «Информационная и кибербезопасность» и «Программирование и информационные технологии», которые организует Университет ИТМО и партнером которых является Сбер, а также «Искусственный интеллект», который организует МФТИ. Всего направлений, связанных с компьютерными науками, на олимпиаде шесть.

«Одна из целей Минцифры — создание высококвалифицированного кадрового потенциала по ИТ-направлениям, что особенно актуально в условиях активной цифровой трансформации государства. Уверен, что участники олимпиады станут востребованными ИТ-специалистами и внесут свой вклад в разработку и реализацию передовых решений для цифровой экономики», — подчеркнул Николай Яценко.

Дипломанты «Я — профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.