София, , 19:48 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Болгарии объявило о намерении создать в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе крупнейшую в регионе лабораторию по проверке поступающих в Болгарию продуктов питания. Об этом 12 октября сообщает БНР.

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В течение ближайших шести месяцев в регионе начнут работу до двух стационарных и не менее десяти передвижных объектов стандартизации.

«Это позволит свести к минимуму возможность доставки в Болгарию некачественных овощей и фруктов», – говорится в заявлении болгарского минсельхоза.

Предполагается, что на реализацию этого проекта из болгарского госбюджета будет выделено до 20 млн левов ($10,1 млн).

Ранее власти Болгарии констатировали резкий рост инфекционных заболеваний в стране из-за «недостаточного контроля над импортируемыми продуктами».