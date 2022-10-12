Краснодар, 12 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Аграрии Краснодарского края озимыми культурами засеяли половину площадей. Об этом 12 октября сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Фёдор Дерека.

Mshsk.ru Озимые

«Погодные условия для сезонных полевых работ в крае складываются благоприятно. Перед муниципалитетами стоит задача оперативно их провести, в частности, своевременно завершить уборочную кампанию, осенний сев», — сказал он.

План по севу озимых культур выполнен на 50% — засеяно около 890 тыс. гектаров. Завершён сев озимой ржи, труженики села вносят семена пшеницы, ячменя и тритикале.