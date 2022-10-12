«Молодёжка ОНФ» налаживает сотрудничество московских и херсонских вузов
Москва, 12 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Участники президентского молодежного движения — «Молодёжки ОФН» в рамках образовательного направления помогают выстраивать взаимодействие между высшими учебными заведениями Москвы и Херсонской области.
В среду, 12 октября, прошла первая онлайн-встреча руководства четырех вузов, организованная при поддержке депутата Госдумы, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководителя гуманитарной миссии партии в Херсонской области, руководителя «Молодёжки ОНФ» Игоря Кастюкевича.
Перспективы сотрудничества обсудили ректоры и преподаватели Московского государственного областного университета (МГОУ), Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), Херсонского технического университета и Херсонского аграрного университета.
Оба столичных вуза имеют большой опыт научной, учебной, воспитательной работы. И, по словам руководства, готовы поделиться им с коллегами из Херсона. Преподаватели херсонских вузов сейчас осваивают новые стандарты высшего образования России и помощь со стороны московских коллег им необходима.
О необходимости поддержки со стороны российских высших учебных заведений на встрече говорили и преподаватели Херсонского технического университета. Ректорату и педагогическому коллективу нужна помощь и в методическом направлении, и в научном, начиная с формирования учебных планов и заканчивая консультациями по воспитательной работе со студентами.
Со своей стороны московские коллеги готовы оказать любую поддержку херсонским вузам. На встрече было решено заключить договоры о сотрудничестве. Но начать совместную работу планируют не дожидаясь подписания подписания документов. Руководители московских учебных заведений попросили херсонских коллег подготовить список первоочередных нужд, который они проработают в оперативном порядке.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) уже сегодня предоставит херсонским вузам все необходимые методические материалы, которые находятся в открытом доступе.
О том, что «Молодёжка ОНФ» одна из первых приходит на помощь, жители Донбасса знают давно. С 19 февраля, с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область, участники команды начали работать на КПП «Успенка» в Матвеево-Курганском районе. Вместе с другими добровольцами они оказывали гуманитарную, психологическую и юридическую помощь людям, проходящим через границу.
Сейчас команда регулярно помогает эвакуированным жителям ЛДНР по разным направлениям в более чем 40 регионах России. Помимо сортировки продуктовых наборов и вещей на точках сбора гумпомощи, добровольцы берут шефство над многодетными семьями, помогают людям с эвакуацией, оформлением документов, проводят досуговые и образовательные мероприятия для детей в пунктах временного размещения.