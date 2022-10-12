Москва, 12 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Участники президентского молодежного движения — «Молодёжки ОФН» в рамках образовательного направления помогают выстраивать взаимодействие между высшими учебными заведениями Москвы и Херсонской области.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Суденты

В среду, 12 октября, прошла первая онлайн-встреча руководства четырех вузов, организованная при поддержке депутата Госдумы, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководителя гуманитарной миссии партии в Херсонской области, руководителя «Молодёжки ОНФ» Игоря Кастюкевича.

Перспективы сотрудничества обсудили ректоры и преподаватели Московского государственного областного университета (МГОУ), Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), Херсонского технического университета и Херсонского аграрного университета.

Оба столичных вуза имеют большой опыт научной, учебной, воспитательной работы. И, по словам руководства, готовы поделиться им с коллегами из Херсона. Преподаватели херсонских вузов сейчас осваивают новые стандарты высшего образования России и помощь со стороны московских коллег им необходима.

«Мы столкнулись с очень большими проблемами. Всю технику уничтожило прежнее руководство. Российское законодательство и законодательство [бывш. УССР] в сфере высшего образования находятся на совершенно разных уровнях. Нам нужна методическая помощь, помощь с учебными программами. Студентов в этом году у нас много, и на заочной, и на дневной формах обучения. И конечно подобные встречи для нас очень важны, без поддержки коллег сложно будет оперативно перейти на новый формат работы. Поэтому благодарим и ректорат, и «Молодёжку ОНФ» за встречу. Волонтеров мы знаем, они у нас работают с гуманитарной миссией и эта одна из самых лучших и эффективных общественных организаций, которые я знаю. Во многом благодаря их помощи и лично Игоря Кастюкевича состоялась эта встреча и наметились перспективы взаимодействия с московскими вузами», — сказала ректор Херсонского государственного аграрного университета Евгения Чернышева.

О необходимости поддержки со стороны российских высших учебных заведений на встрече говорили и преподаватели Херсонского технического университета. Ректорату и педагогическому коллективу нужна помощь и в методическом направлении, и в научном, начиная с формирования учебных планов и заканчивая консультациями по воспитательной работе со студентами.

Со своей стороны московские коллеги готовы оказать любую поддержку херсонским вузам. На встрече было решено заключить договоры о сотрудничестве. Но начать совместную работу планируют не дожидаясь подписания подписания документов. Руководители московских учебных заведений попросили херсонских коллег подготовить список первоочередных нужд, который они проработают в оперативном порядке.

«Предлагаю проводить подобные встречи в регулярном формате, и все возникающие вопросы решать совместно. Образовательная деятельность, научная, воспитательная — в любом формате поможем. Можно продумать совместную программу двух дипломов. Пока продолжим совместную работу в режиме онлайн и уверен, уже к новому году подготовим много новых идей сотрудничества», — отметил на встрече начальник управления воспитательной и социальной работы МГОУ Александр Зинченко.

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) уже сегодня предоставит херсонским вузам все необходимые методические материалы, которые находятся в открытом доступе.

«Ссылки на эти ресурсы мы предоставим. Документы свежие, прошли государственную аккредитацию. При переходе на российские стандарты образования мы окажем коллегам любую поддержку. В нашем вузе хорошо развит институт повышения квалификации, будем рады, если ваши сотрудники приедут к нам на обучение», — заявил проректор по учебной работе МИЭТ Александр Балашов.

О том, что «Молодёжка ОНФ» одна из первых приходит на помощь, жители Донбасса знают давно. С 19 февраля, с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область, участники команды начали работать на КПП «Успенка» в Матвеево-Курганском районе. Вместе с другими добровольцами они оказывали гуманитарную, психологическую и юридическую помощь людям, проходящим через границу.

Сейчас команда регулярно помогает эвакуированным жителям ЛДНР по разным направлениям в более чем 40 регионах России. Помимо сортировки продуктовых наборов и вещей на точках сбора гумпомощи, добровольцы берут шефство над многодетными семьями, помогают людям с эвакуацией, оформлением документов, проводят досуговые и образовательные мероприятия для детей в пунктах временного размещения.