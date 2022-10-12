Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Правительство президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора пытается сдерживать нелегальную иммиграции в преддверии промежуточных выборов в США, чтобы не оказаться втянутым в политический конфликт, сообщает 12 октября Reuters.

Сенат Мексики Haakon S. Krohn

На прошлой неделе мексиканские власти за два дня поймали почти шесть тысяч нелегальных мигрантов. На этом фоне Лопес Обрадор заявил, что его правительство стремится избежать «наплыва мигрантов в эти дни», имея в виду промежуточные выборы в США в ноябре. При этом президент отметил, что не намерен менять иммиграционную политику страны.

«Мы не хотим, чтобы Мексика и проблема миграции стали частью дебатов в США», — сказал он во время очередной пресс-конференции, отметив, что в преддверии выборов «всегда есть соблазн» использовать проблемы миграции в политических целях.

Напомним, в последние недели политики республиканских штатов отправили тысячи мигрантов в принадлежащие демократам города, пытаясь заставить администрацию прецедента США Джо Байдена обратить внимание на исторический наплыв нелегалов.

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