Тбилиси, , 01:30 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе опроверг распространённую Россией информацию о взрыве Крымского моста и заявил, что Грузия не имеет никакого отношения к этому террористическому акту, сообщает 12 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грузия не имеет никакого отношения к этому событию. Как транзитные, так и нетранзитные грузы проходят таможенный контроль в Грузии, и о подобных подозрительных фактах не сообщалось», — сказал Дарахвелидзе.

Напомним, что российские правоохранительные органы заявили сегодня, что по по подозрению в терроризме террористическому акту задержано восемь человек. Пятеро из них — граждане России, а трое — граждане бывш. УССР и Армении. Кроме того, выявлено 12 соучастников теракта, двое из них — граждане Грузии. Это Сандро Инасаридзе и некий Леван. Москва утверждает, что взрыв был спланирован начальником военной разведки киевского режима Кириллом Будановым.