Подгорица, , 19:35 — REGNUM Сбор налогов в сентябре 2022 года в Черногории составил 24 миллиона евро, или на 13 процентов выше, чем в 2019 году.

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«Выполнен сбор на 19,4 миллиона долларов, или на 11 процентов выше плана по доходам», — заявили в управлении налоговой инспекции страны.

В структуре собранных доходов преобладает сбор налога на добавленную стоимость в размере 105,3 млн евро, что на 27,2 млн или 35 процентов больше, чем в прошлом году.

«Сбор налога с продаж недвижимости в сентябре составил 2,4 миллиона, что по сравнению с прошлым годом больше на 306,67 тысячи евро или на 15 процентов. По сравнению с запланированным сбором это 691,94 тысячи евро или на 41 процент больше», — говорится в сообщении.