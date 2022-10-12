Вашингтон, 12 октября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. США обдумывают возможность введения полного запрета на российский алюминий в ответ на «эскалацию» киевского конфликта, сообщает 13 октября Bloomberg.

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Белый дом рассматривает несколько вариантов — введение полного запрета, повышение тарифов до максимальных уровней или введения санкций против компании United Co Rusal International PJSC, которая производит российский металл, сообщило агентство со ссылкой на источники. При этом добавляется, что обсуждение новых антироссийских мер в Белом доме продолжается уже несколько недель.

Напомним, ранее Белый дом воздерживался от введения санкций против российского алюминия из-за опасений, что это нарушит работу глобальных поставщиков.