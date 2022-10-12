Джалал-Абад, Киргизия, 12 октября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии выявил уклонение от налогов на сумму около 207 млн сомов (159 млн рублей) китайской нефтедобывающей компанией, работающей в Джалал-Абадской области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Денежные махинации

В отношении представителей руководства этой фирмы возбудили уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере.

В ведомстве отмечают, что в махинациях также оказались замешаны сотрудники управления налоговой службы по городу Кочкор-Ате. Против них возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

За время следственных мероприятий государству возместили часть выявленного ущерба — около 60 млн сомов (46 млн рублей). А оставшуюся часть ущерба китайская компания обещает выплатить в ближайшее время.