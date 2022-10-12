Неаполь, Италия, , 19:25 — REGNUM 12 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с амстердамским «Аяксом». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Жуан Жезус, Матиас Оливейра, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньский, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Ирвинг Лосано, Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори.

«Аякс»: Ремко Пасвеер, Юрриен Тимбер, Калвин Басси, Дэйли Блинд, Хорхе Санчес, Эдсон Альварес, Дэви Классен, Кеннет Тейлор, Стевен Бергвейн, Мохаммед Кудус, Стивен Бергейс.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр — Марк Фриц.