Баку, , 01:21 — REGNUM Размещение в Армении мисии ЕС не приведёт каким-либо значимым результатам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Флаг ЕС MOs810

Политолог отметил, что размещение миссии Евросоюза в Армении вблизи от азербайджанской границы не будет иметь особого эффекта, так как необходимо иметь полное одобрение её деятельности обеими сторонами. Баку же не выразил своего ясного и чёткого отношения по этому поводу. На взгляд эксперта, деятельность подобной миссии на границе имела бы смысл только тогда, когда обе стороны полностью признают её правомочность и принимают во внимание все её выводы о нарушении прекращения огня на линии границы. А без выполнения этих условий функционирование миссии не имеет особого смысла.

Эксперт подчеркнул, что Евросоюз в условиях нынешнего энергетического кризиса нуждается в поставках азербайджанских энергоносителей, и поэтому не пойдёт из-за Армении на ухудшение отношений с Баку.

По мнению политолога, возможное открытие транспортных коридоров в регионе делает Турцию заинтересованной в урегулировании конфликта, что, кстати, не противорчит и интересам России. Но, всё упирается в фактически нерешаемую проблему статуса Нагорного Карабаха.

Напомним, что между Ереваном и Евросоюзом была достигнута договорённость о размещении в октябре в приграничных районах гражданской миссии ЕС.