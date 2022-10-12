Тюмень, , 19:19 — REGNUM В Тюменской области в результате автомобильной аварии погибли трое вахтовиков из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

На месте трагедии Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Трагедия произошла поздно вечером 11 октября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль ВАЗ211 440 въехал в опору освещения на 58-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Из четырёх человек, находившихся в машине, трое погибли на месте, один доставлен в больницу со множественными травмами.

Установлено, что в салоне автомобиля ехали жители Башкирии на вахту. Обстоятельства дорожной трагедии выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области 12 октября два человека погибли, съехав на иномарке в кювет на автомобильной дороге А-122 в Окуловском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли, съехав на «Мерседесе» в кювет в Новгородской области