Минск, , 01:16 — REGNUM Запад пытается втянуть Белоруссию в спецоперацию России на территории б. УССР. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович во время встречи с рабочими БелАЗа, передает Sputnik.

Флаг Белоруссии Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Вольфович отметил, что в кулуарах НАТО говорят о различных вариантах развития событий на территории б. УССР.

«Обсуждается возможность удара по территории Белоруссии, нас всячески пытаются втянуть в проводимую Россией специальную военную операцию», — считает Вольфович.

По его словам, для этого ищут различные предлоги, пытаются обвинить в том, что якобы российские военные переместили на территорию Белоруссии дроны иранского производства. «Это абсолютное враньë! Хотя эта информация по различным источникам проводится», — заявил госсекретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне представитель киевского режима сообщил, что Россия продолжает перебрасывать в Белоруссию дроны-камикадзе Shahed-136.