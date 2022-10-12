Минск, 13 октября, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Запад пытается втянуть Белоруссию в спецоперацию России на территории б. УССР. Об этом заявил госсекретарь Совбеза БелоруссииАлександр Вольфович во время встречи с рабочими БелАЗа, передает Sputnik.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Вольфович отметил, что в кулуарах НАТО говорят о различных вариантах развития событий на территории б. УССР.

«Обсуждается возможность удара по территории Белоруссии, нас всячески пытаются втянуть в проводимую Россией специальную военную операцию», — считает Вольфович.

По его словам, для этого ищут различные предлоги, пытаются обвинить в том, что якобы российские военные переместили на территорию Белоруссии дроны иранского производства. «Это абсолютное враньë! Хотя эта информация по различным источникам проводится», — заявил госсекретарь Совбеза.

Как сообщалоИА REGNUM, накануне представитель киевского режима сообщил, что Россия продолжает перебрасывать в Белоруссию дроны-камикадзе Shahed-136.