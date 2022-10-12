Брюссель, , 19:23 — REGNUM Бюджет Европейского союза, рассчитанный на семилетний период, стремительно истощается из-за роста цен на энергоносители и затрат на поддержку киевского режима, сообщает 12 октября Financial Times.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом издание цитирует мнение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, указавшей на то, что бюджет не был готов к такому числу задач.

По утверждению Financial Times, ЕС пытается спланировать корректировку своего бюджета, в том числе за счёт запроса дополнительных ресурсов у стран — членов ЕС.

Но такой вариант, отмечает издание, может быть реализован только при единодушной поддержке всех государств — членов Евросоюза.

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